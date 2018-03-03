ارتفاع جديد في أسعار الذهب بعد ارتفاعه عالمياً

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الموافق السبت 3/3/2018، بنسبة 4 جنيهات للجرام الواحد، وذلك مقارنة بأسعار الأمس ،وهذا بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.

حيث أكد “نادي نجيب” والذي يشغل منصب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بمقدار 4 جنيهات أثناء تعاملات هذا اليوم ليسجل 648 جنيهاً.

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أما سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 555 جنيهاً، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 741 جنيهاً ، بينما وصل سعر الجنيه الذهب 5184 جنيهاً.

وأكد “نجيب” خلال حديثه أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر يرجع إلى عودة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، بعد أن انخفضت أسعار الذهب في الثلاثة أيام الماضية 10 جنيهات فى الجرام الواحد.

وقد نشرت وكالة رويترز، أن عودة الزيادة في أسعار الذهب بعد أن تراجع الدولار في يوم الجمعة الماضية، وجاء هذا بعد اضطرابات عديدة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، بعد إصدار قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب.

حيث ذكرت الوكالة ايضاً أن سعر الذهب عالمياً في نهاية المعاملات الفورية قد وصل إلى 1322.77 دولار للأوقية.

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