وكيل البرلمان: شهادة أمان المصريين توفر دخل منتظم لأسر العمالة الغير منتظمة

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أشاد وكيل أول البرلمان النائب “السيد الشريف” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها بالمبادرة التي تم تدشينها خلال الفترة الأخيرة من قبل السيد رئيس الجمهورية، والتي هدفت بشكل أساسي إلى العمل على تأمين العمالة الغير منتظمة أو الحرة.

حيث جاءت المبادرة بإطلاق شهادة استثمار لهؤلاء تحت اسم شهادة أمان المصريين، وذلك بناء على التوجيهات التي أعلنها السيسي، حيث من المقرر أن يقوم 4 من البنوك اليوم بطرح تلك الشهادة.

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وخلال التصريحات التي قام بها الشريف، فإن أزمة البعد الاجتماعي التي تعانيها فئة العمالة المنتظم من المقرر أن يتم معالجتها من خلال تلك المبادرة، حيث من المتوقع أن تكون تلك الشهادة بمثابة واحدة من مصادر الدخل البديلة للأسرة في حالة وفاة العامل أو تعرضه لحادث تسبب في توقفه عن العمل.

وتقدم كذلك إلى أفراد العمل غير المنتظم أو المنتظم بطلب ضرورة شراء تلك الشهادة فور طرحها في البنوك والاستفادة من المميزات الهائلة التي يتم تقدميها من خلال تلك الشهادة للعمالة.

وأكد وكيل أول البرلمان خلال التصريحات التي قام بها، أنه سيتم العمل على توفير غطاء تأميني شامل للعمال ممن لا يملكون وظائف دائمة، حيث يعمل المجلس على هذا خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة من الجهت المعنية والوزارات، هذا بناء عن التوصيات التي صدرت مؤخرا من قبل الرئيس.

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