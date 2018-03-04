فروع بنك التعمير تفتح الباب اليوم أمام سداد مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

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تستقبل اليوم الأحد فروع بنك الإسكان والتعمير الحاجزين لشقق الإسكان الاقتصادي، وتمتد فترة الاستقبال من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 15 من شهر مارس الجاري، حيث يقوم الحاجزين بتقديم استمارة الحجز، والتي ستكون مرفقة بكراسة الشروط وذلك بعد ملء جميع البيانات المطلوبة.

هذا بجانب ضرورة الانتهاء من سداد مبلغ جدية الحجز للوحدة السكنية، وسوف تستمر عملية بيع كراسات الشروط للوحدات السكنية كذلك حتى يوم الخميس الموافق 15 من مارس الجاري.

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وقد بدأت عملة سحب كراسات شروط وحدات الإسكان الاقتصادي يوم الأحد الماضي، حيث قامت لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بطرحها نيابة عن وزارة الإسكان، ويضم مشروع إسكان المستقبل 3 نحو 540 وحدة سكنية قد تم طرحها، والتي تقع في القاهرة الجديدة في التجمع الثالث.

حيث من المقرر طرح الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وسيكون الطرح من خلال التعاون بين وزارة الإسكان وبين بنك التعمير والإسكان، حيث تتراوح مساحة الوحدات السكنية المطروحة مابين 112 وحتى 120 متر.

وكانت شروط حجز الوحدات السكنية كما تم الإعلان عنها تشمل الآتي:

أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم على الأقل 21 سنة. لا يمكن للأسرة الواحدة أن تتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية. أن تكون الأسرة المتقدمة لحجز الوحدة السكنية لم يسبق لها أن حصلت على أي من الوحدات أو قطع الأراضي التي طرحتها الوزارة من قبل في برامج الإسكان. أعلنت الوزارة عن تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات التي ستقوم بطرحها في هذا المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تقدمهم بالمستندات المطلوبة للإنضمام للقرعة العلنية.

وأعلنت المصادر كذلك عن طرق السداد وهي:

تصل قيمة مبلغ جدية الحجز وفقا للتصريحات إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة فوز المتقدم في القرعة العلنية يقوم باستكمال نحو 20% من قيمة الوحدة، وتصل مدة السداد التي تتيحها الوزارة إلى 5 سنوات وذلك دون أي فوائد، حيث يقوم الحاجز بسداد قيمة الوحدة خلال تلك الفترة على 10 أقساط، ويتم السداد من خلال نظام التمويل العقاري.

هذا ونقدم لكم كذلك فروع بنك التعمير والإسكان والتي سيتم الدفع من خلالها وهي:

عمارة 1 و 2 شركة النيل أمام قسم شرطة القطامية. عمارة 114 خلف مبنى الجهاز القطامية. قطعة 6019 تقسيم ج بنوك 2 شياخة المقطم. عمارة 7 و 8 عمارات مصر للتعمير بمساكن شيراتون. 3و4 د/5 شارع اللاسلكي. برج 7 أبراج المانسترلي بشارع البحر الأعظم أمام قرية الفرعون بالجيزة. عمارات جاردينيا الهرم بمحطة أسباتس في شارع الهرم. المجاورة الثانية عمارة “22 و23” بمدينة 6 أكتوبر.

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