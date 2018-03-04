ارتفاع درجات الحرارة تتسبب في انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

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شهدت أسعار كرتونة البيض والدواجن استقرار ملحوظ خلال تعاملات اليوم سواء كان في الأسواق أو المزراع، حيث أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور “عبد العزيز السيد” خلال التصريحات التي قام بها أن سعر كيلو الدواجن قد سجل خلال تعاملات اليوم في المزارع ما بين 21 وحتى 22 جنيه، بينما وصل سعر الكيلو خلال التعاملات في الأسواق إلى نحو 26 جنيه، وهو السعر الذي يتم التعامل وفقا له مع المستهلك.

وأضاف أيضا خلال التصريحات أن سعر كرتونة البيض قد وصل خلال التعاملات في المزارع إلى ما بين 37 وحتى 38 جنيه، بينما يصل سعر الكرتونة خلال التعاملات في الأسواق إلى ما بين 42 وحتى 43 جنيه.

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هذا وأضاف السيد خلال التصريحات التي قام بها أنه من المتوقع ومع الارتفاعات المحوظة في درجات الحرارة، والتي تشهدها الفترة الحالية الأمر الذي يؤثر سلبا على المزارع المفتوحة، والتي تتأثر بدرجة كبير بدرجات الحرارة سواء الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة أن تتراجع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة.

وبالتالي فإن تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة مع الارتفاعات الملحوظة التي تشهدها أسعار الأعلاف، فإن هذا من المتوقع أن يتسبب في ضرر بالغ بالنسبة للتجار.

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