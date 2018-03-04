“مصر” تسعى لزيادة إنتاج حقل ظهر إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً

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تابع موقع مصر 365 إعلان الدكتور طارق الملا وزير البترول المصري اليوم الموافق يوم الأحد الرابع من شهر مارس الجاري حيث صرح إن الدولة المصرية تستهدف العمل على زيادة إنتاج حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل ظهر العملاق القائم في البحر الأبيض المتوسط إلى سبعمائة مليون قدم مكعب يومياً خلال شهر مايو القادم 2018.

وقد أعلنت شركة إيني الإيطالية أن حقل ظهر يحتوي على احتياطي غاز طبيعي يقدر بحوالي ثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز خلال عام 2015، وبدأ إنتاج حقل الغاز خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017 بمعدل ثلاثمائة وخمسين مليون قدم مكعب يومياً على أن يزيد تدريجيا إلى حوالي مليار قدم مكعب يومياً في منتصف العام الجاري 2018، ويستهدف أن يبلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي مع حلول 2019 حوالي 2,7 مليار قدم مكعب.

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وتسعى الدولة المصرية إلى العمل على تسريع إنتاجها من حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها حديثاً، حيث أن الحكومة المصرية تتطلع إلى وقف استيراد الغاز الطبيعي مع بداية عام 2019 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية العام الجاري 2018.

وأعلنت شركة إيني في وقت سابق إن إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل المصري ظهر سوف يصل إلى 2,9 مليار قدم مكعب يومياً مع حلول منتصف العام القادم 2019، وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إيني “كلاوديو ديسكالزي” أن الهدف هو الوصول إلى إنتاج غاز طبيعي ما بين 1,8 مليار، واثنين مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياً مع نهاية العام الجاري 2018.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة إيني خلال مؤتمر للقطاع قد تم عقده في القاهرة أن الشركة تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر إلى 2,9 مليار قدم مكعب يومياً مع حلول منتصف العام القادم 2019، ويحتوي حقل الغاز الطبيعي ظهر، والذي تم اكتشافه من قبل شركة إيني في عام 2018 بما يقدر بحوالي ثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

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