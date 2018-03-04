“مدبولي” يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر “بناة مصر” اليوم

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تابع موقع مصر 365 افتتاح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” الدورة الرابعة لمؤتمر “ملتقى بناة مصر”، وجاء فعاليات افتتاح المؤتمر الذي تم إطلاقه اليوم الموافق الرابع من مارس الجاري لعام 2018 بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” وتحت رعاية من المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء المصري.

وتم إطلاق فعاليات المؤتمر خلال هذا العام 2018 تحت مسمى “مشروعات مصر القومية حوار حول المستقبل” وينظم المؤتمر “الاتحاد المصري للتشييد والبناء” بحضور عدد من كبار المستثمرين في المجال العقاري وبحضور ممثلين عن البنوك وشركات التمويل العقاري المصرية.

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ويتضمن فعاليات مؤتمر ملتقى بناة مصر خمس مناقشات وجلسات حوارية مع أهم أعضاء القطاع العقاري على المستوى المحلي بحضور رؤساء المدن والعاملين في المشروعات القومية الكبرى ومنهم رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء “زكي عابدين” ورئيس شعبة الاستثمار العقاري “ممدوح بدر” ورئيس هيئة الطرق والكباري اللواء “عادل ترك”.

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