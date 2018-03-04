البنك المركزي يعلن عن قفزة كبيرة بالمليارات في احتياطي النقد الأجنبي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها البنك المركزي المصري اليوم الموافق الرابع من شهر مارس الجاري لعام 2018 أن احتياطي النقد الأجنبي للدولة المصرية قد ارتفع إلى 42,524 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر فبراير الماضي حيث سجل خلال شهر يناير حوالي 38,209 مليار دولار.

ليعد بذلك هو أعلى احتياطي نقدي للدولة المصرية من العملة الصعبة، منذ أن تم البدء في تسجيل بيانات احتياطي النقد الأجنبي في مطلع التسعينيات، وبهذا ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 4,315 مليار دولار أمريكي خلال شهر فبراير المنصرم.

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وقد طرحت الدولة المصرية خلال شهر فبراير السابق 2018 سندات دولية بقيمة إجمالية سجلت أربعة مليار دولار، وأعلن هاني فرحات كبير الاقتصاديين في “سي أي كابيتال” قائلاً “قفز صافي الاحتياطي الدولي إلى مستوى آمن جديد سوف يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين ويعمل على تقليص فجوة التمويل حتى في ظل المدفوعات المستحقة للعام الجاري 2018، وتبلغ حوالي اثنى عشر مليار دولار أمريكي”.

وقد سجل احتياطي النقدي الأجنبي في الدولة المصرية حوالي تسعة عشر مليار دولار قبل توقيع اتفاق قرض بقيمة اثني عشر مليار دولار لمدة 3 سنوات مع “صندوق النقد الدولي” خلال عام 2016، وقيام الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع القيود عن الرأسمالية التي كانت مفروضة من أجل إعادة جذب المستثمرين من جديد.

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