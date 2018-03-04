أبو النجا يوضح سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر

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كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن سر الارتفاع التاريخي في احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية فبراير، الذي تجاوز حاجز 42.5 مليار دولار.

وقال أبو النجا في تصريح رسمي له أن مصر حققت قفزة في عائدات النقد الأجنبي خلال شهر فبراير من العام الماضي، وبلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 4,5 مليار دولار.

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وأوضح أن السبب الثاني لهذا الارتفاع الكبير الذي بلغ 4 مليارات دولار هو نتيجة السندات الدولية التي تقدمها مصر في الخارج، وقد أعلن البنك المركزى يوم الأحد ان احتياطى النقد الأجنبى الصافى ارتفع بحوالي 4,3 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى.

وصرح البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع الى 42,524 مليار دولار في نهاية شهر فبراير مقابل 38,209 مليار دولار في نهاية يناير، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز الرقم أعلى مستوى منذ نهاية ديسمبر 2010 حيث بلغت 36.005 مليار دولار.

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