مصانع بورسعيد تعرض العديد من التحديات التي تواجهها ومنها عدم رصف الطرق

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تابع موقع مصر 365 الشكاوى الوارد من أصحاب المصانع الهندسية القائمة في محافظة بورسعيد بسبب غياب نظام الشباك الواحد إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي مما يعمل على إعاقة مناخ الاستثمارات في المحافظة.

وقد جاء تلك الشكاوى خلال اجتماع موقع تم عقده من قبل “غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تحت رئاسة محمد المهندس اليوم مع أصحاب المصانع الهندسية القائمة في محافظة بورسعيد.

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وقد أعلن المستثمرين عن تحديدهم لعدد من المشكلات التي تواجههم ومنها عدم رصف الطرق إلى جانب سوء جودة الطرق حيث يصل عمر تلك الطرق أكثر من عشرين عاماً إلى جانب غياب الإضاءة والأمن في المناطق الصناعية القائمة في محافظة بورسعيد إلى جانب نقص الخدمات الصحية من أجل خدمة المصانع القائمة في تلك المنطقة، وعدم تفعيل القوانين الخاصة التي تهدف إلى دعم المشروعات الجديدة الصغيرة.

وطالب المستثمرين في منطقة بورسعيد بضرورة العمل على إقامة معرض دائم من أجل تسويق منتجات المصانع الهندسية القائمة في المحافظة، وطالب رئيس شركة الأثاث المعدني في بورسعيد “حسام الفلاح” خلال الاجتماع على ضرورة العمل على مساندة الدولة لجميع المصانع القائمة في محافظة بورسعيد والتي تفتقد أي مقومات استثمارية منها العمالة الماهرة إلى جانب الصناعات المغذية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل يعد مبالغ فيه عن غيره من المحافظات الأخرى.

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