خبير مصرفي: الاحتياطي الأجنبي يغطي واردات 9 أشهر

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صرح البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 42.52 مليار دولار، وذلك في أواخر شهر فبراير الماضي، وبهذا يسجل ارتفاعاً يزيد عن 4 مليارات دولار.

ومنذ عدة أيام تلقي البنك المركزي المصري 4 مليارات دولار، والتي تعد حصيلة السندات الدولارية التي تم طرحها من قبل وزارة المالية في البورصات العالمية.

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وجدير بالذكر أكد “محمد عبد العال” خبير مصرفي، لموقع مصر 365 أنه من المحتمل أن يرتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي في أواخر هذا العام إلى 50 مليار دولار.

وأضاف “عبد العال” أن الاحتياطي الأجنبي يكفي ما يزيد عن 9 أشهر، مؤكداً أن التوقعات تشير أن نمو الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة، وهذا ما هو تم التخطيط له في الخطة الموضوعة للإصلاح الاقتصادى في مصر.

ومن جهة أخرى أكد “كرم سليمان” خبير مصرفي، أنه في الفترة الماضية قام البنك المركزي بتأجيل آجال استحقاق ودائع الدول العربية وذلك للاحتفاظ برصيد الاحتياطي الأجنبي.

كما أضاف أيضاً على إشادة بعض المؤسسات الدولية بارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وأن هذه الخطوة من أهم الدلائل التي تؤكد نمو الإصلاح الاقتصادي بمصر.

كما رصد موقع مصر 365 أهم التطورات للاحتياطي الأجنبي في مصر خلال 6 سنوات، حيث سجل في عام 2012 ما يقرب من 15.5 مليار دولار، وسجل في عام 2013 حوالي 14.9 مليار دولار، وفي عام 2014 سجل 16.6 مليار دولار، وفي عام 2015 سجل 20 مليار دولار، أما في عام 2016 سجل 17.5 مليار دولار، بينما سجل في شهر ابريل 2017 28.4 مليار دولار، وأخيراً في أواخر شهر يناير سجل 38.2 مليار دولار.

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