سنترال بانكينج: استقرار أسواق رأس المال في مصر الأفضل في العالم في مجال إدارة الاحتياطيات

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أعلن الفرع المصري من بنك “إتش إس بى سى” يوم الأحد أن جهود البنك الرامية إلى مساعدة مصر على استقرار أسواق رأس المال خلال أزمة العملة في عام 2016 يعد أفضل عمل في العالم في مجال إدارة الاحتياطيات من قبل مجلة “سنترال بانكينج Central Banking Publication” وقد حظيت حزمة التمويل التي عرضت على مصر في مطلع شهر نوفمبر 2016 بقبول كبير من البنك المركزي، حيث كانت عاملا هاما ومؤثرا في إحداث تحول كبير في الاقتصاد المصري.

شهد العام 2016 انخفاضا في احتياطيات البنك المركزي عندما تدخل البنك المركزي في قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” وفي الوقت نفسه، كان صندوق النقد الدولي مترددا في تقديم أي حزم تمويل دون إشراك مصادر تمويل خاصة.

وقالت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي: “كانت فكرتهم، ساعدتنا طوال العملية برمتها، وهيكلة الصفقة وتعبئة البنوك الأخرى للانضمام إليهم”. “كانوا محترفين للغاية، وعلينا أن نعترف أنه كان صفقة صعبة، حيث كان التوقيت حرج في ذلك الوقت”.

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وعلق جاك إيمانويل بلانش، المدير العام لمجموعة “إتش إس بى سى” ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في مصر قائلا: “من خلال الاستمرار في التحرك بقوة في عملية الإصلاح الاقتصادي الهامة وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال، فإن الحكومة تمكنت من العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري والمؤسسات الرئيسية الأخرى للمساعدة في خلق اقتصاد أقوى لمستقبل مصر “.

ومنذ توقيع اتفاقيات القرض مع صندوق النقد الدولي، عاد رأس المال إلى مصر، وزادت احتياطيات البنوك المركزية، وانخفضت عائدات السندات، وأجريت إصلاحات اقتصادية رئيسية.

وأعرب البنك المركزي عن ثقته في الائتلاف المصرفي الذي يقوده بنك إتش إس بي سي، فقد قرر البنك المركزي تجديد صفقة التمويل في نوفمبر 2017، وتمت الموافقة على استحقاق حزمة التمويل السابقة، وتم التوصل إلى صفقة تمويل جديدة بقيمة 3.1 مليار دولار بسعر فائدة أقل بكثير، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحقق في استقرار الاقتصاد المصري، وظلت جميع البنوك المشاركة في المجموعة السابقة مع إضافة بنك جديد للمجموعة.

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