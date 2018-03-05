مميزات بطاقة ATM ال10 جنيهات المقدمة من هيئة البريد المصري

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أعلنت الهيئة العامة للبريد المصري، صباح اليوم عن إصدار بطاقات صرف آلي ATM، كما تتميز هذه البطاقات بأن ليس لها حد أدني للشحن، وهذا حتى يتيح لجميع المواطنين الاستفادة بخدمات الشمول المالي، وخفض نسبة المعاملة بالكاش.

ويقدم موقع مصر 365 أهم المعلومات الخاصة ببطاقة ATM من هيئة البريد المصري.

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تبلغ قيمة الاشتراك في بطاقة ATM التابعة لهيئة البريد المصري 25 جنيهاً.

ويبلغ الحد الأدنى للشحن 10 جنيهات فقط.

يستطيع المواطن الحصول على بطاقة ATM من خلال إبراز بطاقة الرقم القومي فقط دون طلب أوراق أخرى.

البطاقة تسمح للعميل القيام بعمليات الشراء والدفع الإلكتروني داخل وخارج مصر.

يمكن للعميل استخدامها في موسم الحج.

تفعيل الخدمة على البطاقة لن يأخذ وقت طويل، بل يستغرق دقيقتين فقط.

يمكن للعميل استخدامها من ماكينات ATM المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد المصري، يتعامل معها 24 مليون عميل يمتلكون دفاتر توفير، وحسب الإحصائيات الأخيرة التابعة للهيئة العامة للبريد المصري فقد وصل حجم مدخرات العملاء بالهيئة إلى 200 مليار دولار.

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