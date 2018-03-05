مواد البناء: ارتفاع أسعار الأسمنت أمر غير طبيعي ويحدث لأول مرة بالتاريخ

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أعرب “أحمد الزيني” والذي يشغل منصب رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، عن أسفه الشديد لما يحدث من استغلال تجار الأسمنت الظروف التي تمر بها سيناء في الوقت الحالي، وارتفاع غير طبيعي لأسعار الأسمنت وأشار إلى أن هذا الإرتفاع في الأسعار يحدث لأول مرة في التاريخ، وأن كل هذا الإرتفاع لا يؤذي سوي المواطن المصري، مؤكداً في حديثه أن الخامات الموجودة في الأسواق المصرية محلية بنسبة 100% ولا يوجد أي أسباب لهذه الزيادة.

كما أكد “الزيني” خلال مداخلة تليفونية بإحدي القنوات الفضائية، أن إنتاج سيناء للأسمنت يصل إلى 30 ألف طن في اليوم الواحد، منهم 20 ألف طن من إنتاج مصنع أسمنت العريش التابع للقوات المسلحة.

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وأكد “الزيني” أن تعمد التجار برفع أسعار من 820 لتصل إلى 1040، بالإضافة إلى تكاليف النقل، مناشداً الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من افتتاح مصنع الاسمنت بمحافظة أسيوط، وتكثيف حمولة السيارات حتى تصل إلى 50 سيارة في اليوم الواحد عوضاً عن 10 سيارات، وتطبيق نظام تسليمهم من كمين لآخر لزيادة المواد في الأسواق والقضاء على ظاهرة زيادة الأسعار.

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