سعر الذهب اليوم.. ارتفاع جديد للذهب في مصر الآن

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شهدت تعاملات اليوم الاثنين في سوق الذهب ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وقد جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الإقبال الملحوظ من المستثمرين على الذهب باعتباره الملاذ الآمن خلال الفترة الحالية، ولهذا ارتفاع السعر العالمي للذهب.

حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم خلال التعاملات ليسجل حوالي 650 جنيه للجرام الواحد، بينما وصل الذهب عيار 18 اليوم إلى سعر 557 جنيه للجرام الواحد، ووصل عيار 24 اليوم إلى سعر 743 جنيه للجرام الواحد، بينما وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم إلى نحو 5200 جنيه.

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ومع المخاوف التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بسبب قرارات “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي، الخاصة بفرض رسوم كبيرة على واردات الألومنيوم والصلب، والحرب التجارية التي على وشك البدء نتيجة تلك القرارات، فإن الدولار الأمريكي قد تراجع خلال تعاملات اليوم نتيجة تلك المخاوف، وارتفع سعر الذهب على الجانب الآخر.

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