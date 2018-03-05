“جمارك الإسكندرية” تفرج عن 8812 سيارة وقطع غيار بقيمة 2,7 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الإدارة العامة لجمارك السيارات” بمحافظة الإسكندرية عن إفراجها خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 عن 8812 سيارة أجرة وملاكي ونقل إلى جانب الإفراج على رسائل قطع غيار بقيمة إجمالي تصل إلى 2,7 مليار جنيه مصري.

وقد أوضح تقرير قد تم تقديمه إلى وزير المالية المصرية “عمرو الجارحي” من رئيس مصلحة الجمارك الدكتور “مجدي عبدالعزيز” إن القيمة الإجمالية للرسوم المستحقة على السيارات تقدر بحوالي 892,234 مليون جنيه مصري في صورة رسوم جمركية وضرائب.

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وأوضح التقرير إن إجمالي الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقية الشراكة التركية والأوروبية وأغادير تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 456,23 مليون جنيه مصري.

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