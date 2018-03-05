فروع البنك الأهلي تشهد اليوم إقبال ملحوظ على شهادة “أمان المصريين”

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اليوم هو اليوم التالي لطرح شهادة أمان المصريين، حيث شهدت اليوم فروع البنك الأهلي إقبال ملحوظ من قبل المصريين على شراء تلك الشهادة.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي “يحيى أبو الفتوح”، فقد أكد أن شهادة أمان المصريين والتي قام البنك بطرحها تأتي بشكل أساسي لإستهداف العمالة المؤقتة والموسمية وكذلك العمالة من أصحاب الأجور المنخفضة.

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حيث يقوم البنك بمنح الشهادة لجميع المصريين الطبيعيين ابتداء من سن 18 سنة وحتى سن 59 سنة، ويمكن التقديم على الشهادة بدءا من فئة 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه، حيث تقوم البنوك من خلال تلك الشهادة بتوفير حماية تأمينية لأصحاب الشهادات ضد مخاطر العجز والإصابة وكذلك في حالات الوفاة.

كما وتقوم البنوك بإصدار الوثيقة التأمينية للعملاء دون الحاجة إلى كشف طبي، كما يحصل صاحب الشهادة على عائد ثابت طوال فترة الشهادة، بحيث يتم احتساب قيمة العائد بدءا من اليوم التالي لشراء الشهادة، و يتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة مع خصم قيمة أقساط التأمين.

هذا وتتيح البنوك للعميل فرصة الاختيار ما بين صرف قيمة التأمين على الشهادة في حالة الوفاة للورثة دفعة واحدة أو على دفعات تستمر لمدة خمسة إلى عشرة سنوات، هذا بجانب السحب الربع سنوي الذي تتيح الشهادة إمكانية الدخول عليه، والذي يضم 200 جائزة بقيمة 10000 جنيه لكل واحدة، ذلك دون أي ضرائب.

هذا وأضاف أبو الفتوح خلال التصريحات التي قام بها، أنه يوجد ثلاثة من البنوك الأخرى قد اشتركت مع البنك الأهلي في عملية إصدار الشهادة، وهي “البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر”، وتكون مدة الشهادة ثلاثة سنوات تقوم البنوك بتجديدها تلقائيا لمرتين فقط.

وتقوم البنوك بالعمل على جذب فئات جديدة من خلال التعاون مع شركة مصر للتأمينات، وكذلك تتيح البنوك عملية الشراء فقط بالبطاقة الشخصية للعميل، حيث تقوم البنوك من خلال تلك الإجراءات بالعمل على التيسير على العملاء.

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