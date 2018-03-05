المركزي يقوم بطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة

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يقوم البنك المركزي اليوم الاثنين وبالنيابة عن وزارة المالية بطرح سندات خزانة حكومية بقيمة 2.5 مليار جنيه، حيث أضاف المركزي خلال التقارير التي نشرها اليوم أم قيمة الطرح الأول لأجل 3 سنوات تقدر بنحو 1.250 مليار جنيه، بينما تصل قيمة الطرح الثاني لأجل 7 سنوات إلى 1.250 مليار جنيه.

حيث يقوم المركزي من خلال إجراءات الطرح تلك بالعمل على توفير نفقات البلاد، وكذلك سد قيمة العجز الذي تعانى منه الموازنة العامة لهذا العام المالي، حيث من المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة للعام المالي الحالي إلى 370 مليار جنيه، يقوم البنك بتوفيرها من خلال إجراءات الطرح تلك، والتي يقوم بها بالنيابة عن وزارة المالية.

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