ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم قبل اجتماع “أوبك” مع شركات النفط الامريكية

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ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الاثنين قبيل اجتماع بين أوبك وشركات النفط الصخري الأمريكية في هيوستن، مما أثار توقعات بأن منتجي النفط سيناقشون كيفية التخلص من إمدادات النفط الزائدة في الأسواق العالمية.

وقد ارتفع خام برنت القياسي 44 سنتا أو 0.68 في المئة إلى 64.81 دولار للبرميل عند تمام الساعة 0135 بتوقيت جرينتش، ويذكر ايضا أنه قد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.67 في المئة إلى 61.66 دولار للبرميل.

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ومن المقرر أن يلتقى وزراء نفط المكونين لمنظمة أوبك مع عدد من الشخصيات الهامة في مجال النفط على مستوى العالم مرة أخرى في ولاية هيوستن الأمريكية وذلك مع بدء أكبر مؤتمر في صناعة الطاقة يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يحضر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو وغدد من المسؤولين آخرين من المنظمة حفل عشاء يوم الاثنين مع شركات النفط الصخري الأمريكية على هامش المؤتمر.

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