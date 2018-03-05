الخوف من حرب تجارية عالمية يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الذهب

Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث لجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية وشكوك حول نتائج الانتخابات في إيطاليا مما قد يثير المزيد من المخاوف بشأن منطقة اليورو.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1326.76 دولار للأونصة عند الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، وفى وقت سابق من الجلسة، وصل المعدن الى 1327.86 دولار وهو اعلى مستوى له منذ 27 فبراير، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 1328.20 دولار للأوقية.

Advertisements

انخفض الدولار لجلسة رابعة على التوالي إلى حوالي 105.37 ين، لكنه ارتفع قليلا من قاع الجمعة 105.23 ين، والتي لم تصل منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2016.

وارتفعت الفضة بنسبة 0.4 في المئة في التعاملات الفورية إلى 16.55 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المئة عند 963.24 دولار للأونصة والبلاديوم 0.4 في المئة عند 966.40 دولار أمريكي

إقرأ ايضا سعر الذهب اليوم.. ارتفاع جديد للذهب في مصر الآن