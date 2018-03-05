بدوي: الحكومة تدرس فكرة انشاء صندوق سيادي لادارة شركات الدولة

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اعلن السيد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال خلال اليوم الاثنين أن الحكومة تدرس عملية انشاء صندوق ثروة سيادية لادارة الشركات المملوكة للدولة مع التخطيط لتضمينها في البورصة، وقال بدوى فى مؤتمر عقد فى دبي ان فكرة الصندوق تدرس داخليا وهى فى مراحلها الاولى.

ومن جانبه فقد صرح وزير المالية عمرو الجارحي في شهر يناير الماضي إن الدولة المصرية تتطلع إلى طرح أسهم في 10 شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر ال 18 المقبلة كجزء من حملة لجذب المستثمرين الأجانب.

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وقال بدوى للصحفيين إن مصر تسعى إلى جمع ما بين 2 و 3 مليارات دولار من بيع حصص فى شركات حكومية قبل الاعلان الرسمى لتلك الشركات، وأضاف خلال كلامه أن الجدول الزمني لهذه المعاملات يتجاوز السنة، ويجري استعراض هذه الخطط من قبل مجلس الوزراء، وستكون هناك حاجة إلى سن قانون أولا قبل تنفيذ هذه المبيعات.

وتأتي هذه التدابير مع تحسن الاستثمار في مصر في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، ويشجع المستثمرون الإصلاحات التي تنفذها مصر، فضلا عن اكتشاف الغاز الشامل، وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع، وتخفيض قيمة العملة المحلية.

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