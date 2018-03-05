الاحتياطي الأجنبي يرتفع مع نهاية فبراير مسجلا 42.5 مليار دولار

Advertisements

ذكر البنك المركزي خلال التقارير الأخيرة له والتي نشرها يوم الأحد الماضي أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد قد ارتفع بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن الاحتياطي النقدي مع نهاية فبراير الماضي من الوصول إلى 42 مليار و524 مليون دولار أمريكي، وبهذا يكون قد تمكن ولأول مرة من الوصول إلى مستوى تاريخي لم يسبق له الوصول إليه من قبل.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد تمكنت كذلك خلال الفترة الأخيرة من إصدار سندات دولارية وصلت قيمتها إلى 4 مليار دولار، حيث جاءت السندات على الشرائح الثلاثة “5 سنوات و10 سنوات و30 سنة”، وسجلت الشرائح أسعار جيدة وفقا للتصريحات الصادرة عن المالية.

Advertisements

وجاء هذا في ضوء طلبات الشراء التي ارتفعت خلال الساعات الأولى منذ قامت المالية بالإعلان عن الطرح، حيث وصلت قيمة الطلبات التي تقدمت خلال هذا إلى 12 مليار دولار، وقد جاء هذا على الرغم من الإضطرابات التي تعاني منها سوق المال خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أنه يمكن القول أن الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على قيمة عوائد سندات الخزانة الأمريكية كانت النتيجة الحتمية لتلك الإضطرابات، حيث تمكنت العوائد من الارتفاع لتسجل أعلى مستو لها في الأربعة سنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا :