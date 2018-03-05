“السلع التموينية” تسعى لشراء قمح خلال شهر أبريل القادم

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تابع موقع مصر 365 إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية اليوم أنها تسعى إلى شراء كميات من القمح المطروح من قبل الموردين العالميين في مناقصة، على أن يتم الشحن خلال الفترة من الخامس من شهر أبريل القادم لعام 2018 والخامس عشر من الشهر نفسه.

وأعلن نائب رئيس هيئة السلع التموينية أحمد يوسف أن الهيئة خلال الفترة الحالية تسعى إلى شراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الدول التالية “باراجواي، والمجر، وبلغاريا، ورومانيا، وأوكرانيا، وقازاخستان، وروسيا، والأرجنتين، وبولندا وألمانيا وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا”.

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ويجب أن يتم تقديم العروض من حلول الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقف المحلي لمدينة القاهرة غداً الموافق يوم الثلاثاء، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة المناقصة في تمام الساعة الثلاثة والثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويجب أن تكون العروض على أساس تسليم ظهر السفينة مع عرض منفصل عن تكلفة الشحن.

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