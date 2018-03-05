إنخفاض أسعار 3 سلع غذائية أساسية خلال الأيام القادمة

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في ظل الظروف التي تمر بها مصر هذه الأيام، تحدث “أحمد يحي” والذي يشغل منصب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، حيث توقع “يحي” خلال الأيام القادمة انخفاض في أسعار 3 سلع غذائية أساسية وهي العدس والدقيق والجبن”.

وأضاف” يحي” أنه قد تقرر خفض سعر كيلو الدقيق من 6.25 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو العدس من 20 جنيهاً إلى 16 جنيهاً.

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وتخفيض سعر الربع كيلو الجبن “التتر باك” من 5.25 جنيهات إلى 5 جنيهات، أما العبوة النصف كيلو سينخفض سعرها من 10.25 إلى 9.5 جنيه”.

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