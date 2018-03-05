أشرف سلطان: الحكومة تخطط لخفض عجز ميزانية الدولة في السنة المالية الجديدة

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان إن ميزانية السنة المالية الجديدة تهدف إلى خفض العجز الوارد فيها إلى أقل من 9٪ موضحا أن سعر الدولار لا علاقة له بالميزانية.

وقال سلطان خلال اتصال هاتفي مع برنامج “90 دقيقة” الذي يعرض على قناة المحور إنه يهدف إلى زيادة كفاءة تحصيل الضرائب والجمارك لتصل إلى 611 مليار جنيه، مؤكدا اهتمام وزارة المالية بهذا الشأن.

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وأوضح أن نفقات الدولة تخضع لقواعد وضوابط لأنها تخصص مبالغ للعديد من المشاريع الصحية والتعليم والطرق وبعض الخدمات الأخرى التي تعود بالفائدة على المواطن.

واكد ان الميزانية تتعلق بالمبالغ التى تنفق على الخطط والمشروعات الوطنية، بيد ان سعر الدولار يخضع لعوامل اقتصادية مختلفة.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتمع خلال اليوم مع وزير المالية عمرو الجارحي لاستعراض السمات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019.

و قد صرح إسماعيل مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة الذي سيعرض على مجلس النواب قبل 31 من الشهر الجاري، إلى خفض العجز في الموازنة، فضلا عن معدلات البطالة وزيادة حجم الصادرات.

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