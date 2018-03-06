البنك الزراعي: 1,7 مليون جنيه حصيلة يومين لبيع شهادة أمان المصريين

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس البنك الزراعي “السيد القصير” عن حصيلة بيع شهادة أمان المصريين لليوم الثاني من طرحها من قبل البنك قد سجلت بيع حوالي ألف وستمائة وخمسين شهادة إلى الوقت الحالي.

وأعلن أن حصيلة بيع تلك الشهادات قد بلغت حوالي 1,7 مليون جنيه مصري، وأكد أن هناك إقبال غير مسبوق على شراء شهادات أمان المصريين من قبل الفئات البسيطة وكذلك الفئات المهمشة في المجتمع المصري.

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وأشار أن فروع البنك الزراعي المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية تعمل بكامل طاقتها من أجل استقبال العملاء الراغبين في شراء شهادة أمان، وأكد أن العبرة ليست في حجم الحصيلة التي تحقق من شهادة أمان وإنما هو الهدف هو العمل على تقدم خدمة أفضل إلى الفئات التي تعد مهمشة في المجتمع المصري والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

وأعلن السيد القصير أن حجم المبيعات الأولية لشهادة أمان تعكس ثقة العملاء في الجهاز المصرفي المصري وما يقدمه من خدمات مالية ومصرفية، وأشار أن هناك وعي من الجماهير المصرية بمميزات شهادة أمان والتي تعمل على تلبية احتياجاتهم.

ويجدر هنا الإشارة أن أربعة بنوك مصرية فقط هي التي تقوم بطرح شهادة أمان المصريين وهي بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة، البنك الزراعي المصرية بقيمة خمسمائة جنيه مصري بفائدة تصل إلى ستة عشر في المئة لمدة ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس شهادات بقيمة ألفين وخمسمائة جنيه مصري، وبحيث يتم منح حائز الشهادة أو ورثته معاش تأميني بقيمة تصل إلى مائتين وخمسين ألف جنيه في حالة الوفاة أو الحوادث.

ويستطيع من في سن الثامنة عشر عاماً إلى سن التسعة والخمسين عاماً من الفئات العمالية والعاملين في المجال الزراعي حيازة شهادة أمان المصريين بشروط امتلاك بطاقة الرقم القومي بخصم مبلغ يتراوح ما بين أربعة إلى عشرين جنيه قسط تأمين على شهادة أمان المصريين بحسب فئاتها.

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