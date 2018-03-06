رئيس الوزراء ووزير المالية يستعرضان الملامح الرئيسية للموازنة العامة

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تابع موقع مصر 365 اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس “شريف إسماعيل” مع وزير المالية المصري الدكتور “عمرو الجارحي” أثناء حضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب شؤون الخزانة العامة من أجل استعراض ملامح الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجاري 2018/ 2019.

وأكد المهندس شريف إسماعيل في بداية الاجتماع على أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري والتي سوف يتم تقديمها على البرلمان المصري خلال الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري لعام 2018 لتخفيض عجز الموازنة العامة والعمل على خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الصادرات المصرية.

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وأكد رئيس الوزراء المصري على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى جموع الشعب المصري والعمل على رفع كفاءاتها، كما أكد على استهداف الموازنة الجديدة العمل على خفض عجز الموازنة لتصل إلى أقل من تسعة في المئة.

وأكد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة المصرية في حدود 1,8% إلى 2% من الناتج الإجمالي المحلي، وأكد على وجود بنود إنفاق تكون قادرة على دفع عجلة الاقتصاد المصري بشكل أسرع وأكبر.

كما قام وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي باستعراض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالعام المالي الجاري 2018/ 2019، والنتائج المتوقع أن يصل إليها بنهاية السنة المالية الحالية، وأضاف أن المؤشرات المالية تعطي نتائج إيجابية حتى الوقت الراهن وتسير في اتجاه التوقعات الاقتصادية للأداء المصري.

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