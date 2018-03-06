المالية: نستهدف تقليل عجز الموازنة العامة بنسبة 8,5% خلال العام الجديد

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير المالية المصري عمرو الجارحي عن استهداف الدولة المصرية لتقليل عجز موازنة الدولة العامة بنسب تتراوح ما بين 8,5% إلى 8,8% من الناتج الإجمالي المحلي خلال السنة المالية الحالية 2018/ 2019 والتي سوف تبدأ خلال الأول من شهر يوليو القادم.

وأوضح وزير المالية المصرية أن نمو الإنتاج المحلي المصري الإجمالي سوف يصل خلال العام المالي القادمة 5,5 في المئة، وجاء تصريحات وزير المالية المصرية خلال اجتماعه الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل.

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