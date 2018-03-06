صناعات مواد البناء: نمو صادرات القطاع بنسبة 31% خلال شهر يناير السابق

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تابع موقع مصر 365 إعلان نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات الدكتور “كمال الدسوقي” أن القطاع مواد البناء قد حقق نمو في الصادرات بنسبة تصل إلى واحد وثلاثين في المئة خلال شهر يناير السابق لعام 2018، وأكد أن هذه المؤشرات الاقتصادية تدل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القليلة القادمة.

وأعلن الدكتور “كمال الدسوقي” أن عدد المشروعات القومية قد بلغت أكثر من مائتين وخمسين مشروع في مختلف القطاعات على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستحوذ على قطاع الإسكان على نحو سبعة وستين في المئة من مساحتها، وأضاف أن المستهدف هو بناء أكثر من ستمائة ألف وحدة سكنية اقتصادية وأكثر من مائتين ألف وحدة متوسطة بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة.

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وأشار أن المشروعات القومية تضمنت محور قناة السويس حيث أن خطة الدولة المصرية تستهدف العديد من المحاور ومنها تطوير المجرى الملاحي ليتجاوز أكثر من 18000 سفينة، وكذلك تنمية المنطقة اللوجستية وإقامة ميناء جديدة إلى جانب المنطقة الصناعية ومشروع جبل الجلالة إلى جانب إقامة مشروع المليون فدان ومشروع المحطة النووية، وكذلك العمل على إقامة ثمانية محطات جديدة ومشروع المثلث الذهب وإقامة إنشاء البنية التحتية كباري وطرق ومحطات صرف صحي وغيرها من المشروعات.

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