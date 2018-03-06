تفاصيل طرح سيارات وارد الخارج للبيع بمزاد جمارك الإسكندرية

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قامت الإدارة المركزية للمبيعات، التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإعلان عن عقد مزاد علني لبيع سيارات جمرك الإسكندرية.

وأشارت الهيئة أن المزاد سوف يٌعقد يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2018، وذلك بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، في الساعة الثانية عشر ظهراً.

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كما أكدت الهيئة أن هذا المزاد يضم أكثر من 14 نوع سيارة،منها المرسيدس، وبي إم دبليو، و تويوتا، و لاند كروز، وهيونداي، واسكودا.

بينما تتنوع موديلات السيارات ما بين عام 1986، حتى عام 2011.

ويحتوي المزاد على حوالي عدد 5 فيسبا، موديلات 2003.

وسوف يتابع موقع مصر 365 خلال الأيام القادمة، العروض التفصيلية المطروحة على جميع السيارات المعروضة بالمزاد.

أما عن تفاصيل التقدم للمزاد، حيث تبلغ قيمة كراسة الشروط 33 جنيه، ويتم بيع كراسات الشروط بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعنوانها: شارع الدكتور” محمد حامد” الدقى، وسوف يتم البيع بالترتيب وهذا مطابقاً للشروط الموجودة في كراسة الشروط، وبدون أي عمولة.

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