“المالية” مصر تتعاون دولياً من أجل مكافحة ملف التهرب الضريبي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” بأن الوزارة مهتمة بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات التهرب الضريبي من السداد إلى جانب تجنب بعض من الشركات من دفع الضرائب المستحقة.

وأكد وزير المالية في تصريحات إعلامية له اليوم الموافق الاثنين السادس من شهر مارس الجاري لعام 2018 أن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها من الناحية الدولية يتطلب تنسيق وتعاون فعال بين جميع دول العالم.

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وأعلن أن الدولة المصرية قد انضمت خلال شهر مارس لعام 2016 إلى مائة وعشرة دولة أخرى أعضاء في مجموعة العمل الدولية والتي تساهم في وضع إطار عام من أجل محاربة تآكل وعاء الضريبية ونقل الأرباح.

وأعلنت عمرو الجارحي أن وزارة المالية تتعاون مع بعض من الدول من أجل محاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي عبر تبني ووضع آليات إعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات بها.

ويجدر هنا الإشارة إلى توقيع اتفاقية متعددة الأطراف خلال شهر يونيو السابق لعام 2017 من أجل تعديل اتفاقيات الضريبية الثنائية والتي انضمت لها نحو ثمانية وسبعين سلطة ضريبية حول العالم ومن قبلها قد انضمت الدولة المصرية في شهر أغسطس لعام 2016 إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل مائة وثمانية وأربعين دولة على حد سواء من أجل ضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصر أساسي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.

وأعلن وزير المالية أنه من الخطوات التي تعد هامة والتي تقوم باتخاذها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة هي الانضمام إلى المشروع الإفريقي لإحصائيات الإيرادات العامة، والهادفة إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة ما بين أداء الدول المختلفة، وهو ما سوف يعود بالعديد من المزايا على الاقتصاد العالمي.

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