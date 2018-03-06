المالية تعلن حقيقة رفع سعر الدولار بالموازنة الجديدة لمصر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها “وكالة الأنباء العالمية رويترز” بإن الحكومة المصرية قد قررت رفع سعر صرف الدولار الأمريكي في الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية ليصبح سبعة عشر ونصف جنيه مصري بدلاً من ستة عشر جنيه مصري وهو السعر الحالي و الرسمي لصرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وقد عقب وزير المالية المصرية عمرو الجارحي على تلك الأنباء قائلاً ” لا صحة لما يثار عن تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/ 2019 عند 17.5 جنيه”، وأكد أن تلك ما هي إلا مجرد اجتهادات من البعض ولا أساس لها من الصحة.

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ويجدر هنا الإشارة أن وكالة رويترز العالمية الإخبارية قد أشارت بأن هناك ثلاث من المسؤولين الكبار في الحكومة المصرية قد أكدوا لها على رفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصل إلى سبعة عشر ونصف جنيه مصري في الموازنة العامة المصرية الجديدة، بالتزامن مع تسجيل سعر النفط العالمي إلى خمسة وستين دولار أمريكي خلال الموازنة الجديدة للدولة المصرية 2018/ 2019.

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