وثيقة الاتحاد الأوروبي تتضمن شطب 3 دول من قائمة الملاذات الضريبية

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تابع موقع مصر 365 إعلان وثيقة الاتحاد الأوروبي اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر مارس الجاري لعام 2018 أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي سوف يرفعون خلال الأسبوع القادم كل من الدول التالية “سانت لوسيا، وجزر مارشال، والبحرين” من قائمة الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية.

وقد أعلنت قناة روسيا اليوم أن تلك الخطوات التي تم اقتراحها من قبل خبراء دول الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يتم إقرارها من قبل الوزراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المقرر عقده يوم الثالث عشر من شهر مارس القادم لعام 2018 عقب شطب ثمانية من قائمة الملاذات الضريبية خلال شهر يناير السابق لعام 2018، من إجمالي سبعة عشر ملاذ تضمنتها القائمة في البداية.

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وقد تضمن الوثيقة الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي عن شطب كل من سانت لوسيا وجزر مارشال، والبحرين بعدما قدمت تلك الدول تعهدات محددة بتوفيق قواعدها وممارساتها التنظيمية الضريبية مع معايير دول الاتحاد الأوروبي.

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