“جمعية رجال الأعمال المصريين” تدشن قناة على اليوتيوب

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان جمعية رجال الأعمال المصريين عن تدشينها اليوم لقناة تابعة للجمعية على شبكة الإنترنت والتحديد على موقع YouTube من إطار حرص الجمعية على مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة في مجال التواصل فيما بين أعضائها.

وأعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين “علي عيسى” قائلاً “إن أطلاق قناة للجمعية عبر اليوتيوب يأتي في إطار سعي جمعية رجال الأعمال المصريين لتطوير أدوات التواصل ما بين إدارتها التنفيذية وتوثيق لأنشطتها والعمل على تبادل الخبرات والأفكار والرؤى مع جميع جهات الدولة المصرية والمسؤولين”.

Advertisements

وأعرب علي عيسى عن أمله في تحقيق استجابة سريعة من قبل أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أجل التواصل البناء فيما بين أعضائها والعمل على مشاركة الأعضاء والجهات المسؤولة في الدولة المصرية على جميع الأنشطة والأحداث التي تنظمها الجمعية من خلال مشاهدتهم إلى القناة عبر الإنترنت.

وأعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قائلاً “في إطار سعي الجمعية المستمر والدائم يسعدنا تلقى آرائكم في محتوى القناة، وكذلك مشاركتكم في هذه الخطوة لإحداث مشاركة فعالة والعمل على تحقيق نسب مشاهدة عالية تمكننا من تقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بأعرق وأقدم منظمة أعمال في جمهورية مصر العربية والعالم العربي”.

أقرا المزيد “غرفة التطوير العقاري” تطالب بوقف تطبيق القيمة المضافة على وحدات المولات