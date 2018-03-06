“شركة صرف صحى القاهرة” تطرح منافذ متحركة لبيع السلع بخصم 15%

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شركة صرف صحى القاهرة الكبرى المهندس “منصور بدوى” عن اعتزام الشركة توفير منافذ متحركة داخل جميع القطاعات والأجهزة التابعة إلى شركة صرف صحى القاهرة لبيع جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأقل الأسعار وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير جميع السلع الاستهلاكية تحت شعار “في حب مصر” والذي تم إطلاقه من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وأشار المهندس “منصور بدوي” في بيان صحفي تم إصداره اليوم الموافق السادس من شهر مارس الجاري لعام 2018 أن شركة صرف صحى القاهرة الكبرى قد قامت بالتنسيق مع محافظة القاهرة وكذلك مع “شركة النيل للزيوت والصابون” من أجل العمل على توفير منافذ بيع متحركة في جميع قطاعات الشركة بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

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وأضاف أن الخصومات قد تصل إلى خمسة عشر في المئة، وقد أشاد جميع العاملين في شركة صرف صحى القاهرة الكبرى بالأسعار وخصوصاً أن أسعار السلع قد تضمن المنافذ المتحركة والتي تتضمن منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من أسعار السوق التجاري المصري بنسبة 15%.

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