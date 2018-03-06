“الكهرباء” توقع اتفاق إقامة مزرعة رياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس

Advertisements

تابع موقع مصر 365 توقيع “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” الحكومية تحالف اقتصادي ضم كل من “شركة إنجي الفرنسية، وشركة تويوتا تسوشو اليابانية وشركة أوراسكوم من أجل إقامة مزرعة رياح في منطقة جبل الزيت القائمة في منطقة خليج السويس.

وحسب تصريح مصادر مطلعة مصرية فإن مزرعة الرياح المقرر إقامتها لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى مائتين وخمسين ميغاوات، وهو ما يمثل ثلث ما يتم إنتاجه من طاقة الرياح في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية بتكلفة استثمارية تصل إلى أربعمائة مليون دولار أمريكي.

Advertisements

وقد أوضحت الاتفاقية الاقتصادية على أن يتم دخول إنتاج مزرعة الرياح عبر الشبكة بشكل تجريبي مع حلول نصف العام الجديد 2019 على أن يتم دخولها بشكل كامل في نهاية العام القادم.

وقد أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء المصري عقب توقيعه على إقامة مزرعة الرياح أن إقامة المزرعة يأتي في إطار خطة الوزارة لقطاع الكهرباء والتي تعتمد على زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة، وتأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى الوصول بالناتج من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى عشرين في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية مع حلول عام 2022.

وأكد محمد شاكر على ضرورة زيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 42% مع حلول عام 2035، وأشار الوزير أنه قد تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بعقد اتفاق الخاص بإقامة أكبر محطة شمسية لإنتاج الطاقة في العالم حتى الوقت الراهن ومن المقرر إن يتم إقامتها في محافظة أسوان وبالتحديد في منطقة بنبان، لتصل قدرتها لإنتاج الطاقة بحوالي ألف وأربعمائة وستين ميغاوات.

ويجدر هنا الإشارة أن الدولة المصرية المتمثلة في وزارة الكهرباء تستهدف توليد عشرين في المئة من الطاقة الكهربائية عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.

أقرا المزيد “شركة صرف صحى القاهرة” تطرح منافذ متحركة لبيع السلع بخصم 15%