“التطوير العقاري” تطالب بعدم توقيع غرامات على شركات الاستثمار المخالفة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري المهندس “طارق شكري” عن اعتزام الغرفة خلال الفترة الراهنة على مجموعة من القضايا والملفات الهامة وقد حصلت الغرفة على موافقة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” على إقامة ثلاث مقار فرعية في غرفة التطوير العقاري بمقر “هيئة المجتمعات العمرانية” وجهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر ويتولى إدارة تلك الغرف أعضاء من غرفة التطوير العقاري.

وأوضح المهندس طارق شكري خلال مؤتمر غرفة التطوير العقاري الذي عقد اليوم الموافق السادس من شهر مارس الجاري لعام 2018 أنه قد تقدم بطلب رسمي على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمطالبة بعد توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد أصحاب شركات الاستثمار عن مخالفات قاطني المشروعات بعد أن تم تسليمها من قبل المطورين.

Advertisements

وأضاف أن الشركات الاستثمارية سوف تقوم بتقديم بيانات عن قاطني تلك المشروعات إلى جهاز المدينة القائمة في المشروعات وعدم جواز تحرير المخالفات ضد المطورين بعد تسليم المشروع، وأكد أن الطلب المقدم إلى الوزارة قد لاقى قبول منها، ويتوقع خلال الفترة القليلة القادم بصدور قرار في ذلك الشأن.

وأضاف المهندس طارق شكري أن غرفة التطوير العقاري تسعى من أجل الحصول على مهلة تصل إلى ستة أشهر تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين العقاريين بدون مقابل أسوة بالشركات العاملة في مجال المقاولات ومن المتوقع أن يتم الموافقة عليها خلال الأيام القليلة القادمة لتضاف إلى مدة المهلة التي حصلت عليها الشركات خلال العام السابق 2017 استكمالاً للمشروعات التي تم تنفيذها على أراضي “هيئة المجتمعات العمرانية” في المدن الجديدة.

وقد حققت غرفة التطوير العقاري العديد من الإنجازات التي حسمت الملفات الهامة في القطاع منذ أن تم انتخاب مجلس إدارتها الحالي، ومنذ أن تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري لتلقي مشكلات المطورين العقاريين وحلت أكثر من عشرين مشكلة، وأيضا قد تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مهلة ستة أشهر وتضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة إلى الأجانب مقابل أن يصبح التعامل بالدولار وتيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة.

أقرا المزيد “الكهرباء” توقع اتفاق إقامة مزرعة رياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس