“شركة غاز مصر” تعلن 25 مارس الجاري هو نهاية طرح الأسهم المجانية

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تابع موقع مصر 365 إعلان “شركة غاز مصر” إن نهاية مدة توزيع الأسهم المجانية لحاملي أسهم الشركة سوف تكون في يوم الأحد القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018، بواقع سهم مجاني مقابل كل سهم أصلي قابلة للزيادة.

وأوضحت شركة غاز مصر في بيان صادر عن سوق المال المصري اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر مارس الجاري لعام 2018 أن توزيع أسهم الشركة المجانية سوف يبدأ اعتباراً من يوم السادس والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018، بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم أصلي قابل للزيادة.

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ويجدر هنا الإشارة أن شركة غاز مصر قد تقدم إلى سوق المال المصري منذ يومين بمستندات قيد زيادة رأس مال الشركة المصدر وكذلك المدفوع من مائة وعشرين مليون جنيه مصري إلى مائتين وأربعين مليون جنيه مصري.

وقد وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة غاز مصر خلال شهر أغسطس السابق لعام 2017 على زيادة رأس مال الشركة المصدر وكذلك رأس المال المدفوع بقيمة مائتين وأربعين مليون جنيه مصري من رصيد الاحتياطي العام بواقع سهم مجاني مقابل كل سهم أصلي.

ويبلغ رأس مال شركة غاز مصر من قبل الزيادة مائة وعشرين مليون جنيه قد تم توزيعها على اثنى عشر مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنية لكل سهم، وقد أوضحت المؤشرات المالية خلال عام 2017 إلى ارتفاع قيمة أرباح الشركة بنسبة 9,66 في المئة مسجلة 28,73 مليون جنيه مصري مقابل أرباح سجلت 26,2 مليون جنيه مصري خلال عام 2016 وذلك قبل احتساب قيمة الضرائب.

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