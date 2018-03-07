اقتصادي: يطالب الحكومة المصرية بتبني تكنولوجيا Blockchain

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تابع موقع مصر 365 مطالبة كبير الخبراء الفنيين في شركة مايكروسوفت مصر وشمال إفريقيا الدكتور “أشرف عبدالوهاب” من الحكومة بتبني تكنولوجيا “BLOCKCHAIN” من أجل العمل على تسهيل التعاملات المالية التي تقوم بها الجهات الرسمية سواء مع الأفراد أو الشركات.

وجاء تصريحات الدكتور أشرف عبدالوهاب خلال مشاركته في منتدى “BLOCK CHAIN” الذي تم عقده على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس الذي تم تنظيمه من قبل “غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات” تحت مسمى “وطن رقمي”.

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وأكد على ضرورة تبني “غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات” باعتبار أنها القائم بدور الوساطة بين الحكومة المصرية وبين الشركات لتدعيم تكنولوجيا “BLOCK CHAIN”، وأوضح أن لها دور هام جداَّ للعمل على توصيل مفهوم تلك التكنولوجيا إلى الجهات المعنية ومؤسسات الدولة المصرية سواء وزارة المالية أو وزارة الاتصالات.

وأوضح الدكتور أشرف عبدالوهاب أن تكنولوجيا “BLOCK CHAIN” تعمل على توفير التأمين اللازم للتعاملات المالية التي تتم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى أجهزة “يو إس بي توكين”، حيث أنها تعتمد فقد على الهوية الخاصة بالشركة أو المواطن.

وأضاف أن شركة مايكروسوفت تعتمد خلال تعاملاتها المالية على تقنية “BLOCKCHAIN” مع جميع مورديها مما أدى إلى تخفيض دورة التعاقدات إلى مدة ثلاثة أيام فقد بدل من مدة ثلاثة أسابيع كما هو المعتاد.

وقد قام الدكتور أشرف عبدالوهاب باستعراض عدد كبير من التجارب التي يتم فيها الاعتماد على تكنولوجيا “BLOCKCHAIN” في عدد من المجالات الاقتصادية مثل مجال النقل والسياحة والشحن، وأضاف أن تلك التكنولوجيا تؤدي إلى توفير الوقت الذي تستغرقه الشركات في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية بخصوص خطاب الضمان لأقل من ثلاث أيام بطريقة فعالة وآمنة تماماً.

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