تعرف على أسباب الحرب التجارية المتوقع أن تشنها الولايات المتحدة

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تابع موقع مصر 365 الجدل المثار خلال الفترة الراهنة من قبل المحللين الاقتصاديين عن إمكانية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين عدد من حلفائها الدوليين بسبب فرض الدولة الأمريكية رسوم جمركية على واردات الحديد والألمونيوم.

وأعلن موقع cnn money أن الحرب التجارية المرتقبة سوف تكون نتيجة متوقعة بسبب “السياسة الحمائية” التي تمارسها مجموعة من الدول حينما تتحدد ضد دولة واحدة أخرى وتقوم بفرض “حواجز تجارية” مثل الرسوم الجمركية، وقد تحدث عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والخبراء بأن هناك حرب تجارية مرتقبة بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن دولته سوف تفرض نسبة خمسة وعشرين في المئة على الرسوم الجمركية على واردات الحديد، وعشرة في المئة على واردات الألومنيوم.

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ويجدر هنا الإشارة أنه إلى الوقت الراهن لم تتضح نوايا الرئيس الأمريكي بشأن سعيه إلى فقدان حلفاء دوليين مثل دول الاتحاد الأوروبي وكندا، وخصوصاً أن عدد من الدول قد حذروا بشكل رسمي من فرض رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة في حال تأثرهم بالرسوم الجمركية التي أعلن عنها دونالد ترامب.

تعتبر الرسوم الجمركية بأنه نوع من أنواع الضرائب التي يتم فرضها من قبل الحكومة على الواردات مما يجعل البضائع المستوردة من الناحية النظرية أعلى في السعر، وتسعى الولايات المتحدة من فرض الرسوم الجمركية على الألمونيوم والحديد لحماية الصناعة المحلية الأمريكية ودعم صناعة الحديد والألمونيوم المحلي الصنع في ظل ارتفاع سعر الحديد والالمونيوم المستورد بسبب فرض الرسوم الجمركية ليتم الاعتماد على المتواجد والمصنع محلياً في الولايات المتحدة.

وتهدف الحكومة الأمريكية إلى دعم صناعة الحديد الأمريكي ولكن إلى الوقت الراهن لم تتضح الرؤيا إذا كانت الصناعة المحلية لديها القدرة على مواجهة الارتفاع في الطلب أم لا، ولكن من المؤكد أن تتأثر بعض من الصناعات بسبب فرض رسوم جمركية على الألمونيوم بسبب ارتفاع سعر المادة الخام وسوف تتأثر صناعة السيارات مثل شركة فورد وشركة جنرال موتورز، مما سيؤثر بشكل فعال على وظائف تلك الشركات.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار مثل البيرة الأمريكية وكذلك أسعار السيارات وأسعار كرات البيسبول، ولكن أعلنت وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية أن زيادة الأسعار سوف تكون قليلة جداَّ.

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