حجم استثمارات المصريين في الخارج يصل إلى 140 مليار دولار

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أعلن رئيس اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية السابق السفير “جمال بيومي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن حجم الاستثمارات التي يقوم بها المصريين الذين يعيشون في الخارج تقدر بنحو 140 مليار دولار.

مؤكدا أن تلك الإحصاءات أعلن عنها صندوق النقد الدولي خلال مجموعة من التقارير والتي قام بنشرها مؤخرا، وأضاف كذلك أن إجمالي حجم استثمارات العرب في الخارج يقدر بنحو 1800 مليار دولار.

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وجاءت تلك التصريحات خلال اللقاء الذي عقده على القناة الفضائية “المحور” وذلك خلال البرنامج التلفزيوني “90 دقيقة”، حيث قام بهذا الحوار مع الإعلامي “محمد الباز”.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقده أن الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي “محمد بن سلمان” خلال الفترة الأخيرة كانت بمثابة إضافة عظيمة للعلاقات التي تربط بين البلدين، وذكر كذلك أن علاقة المحبة والأخوة التي تربط بين البلدين كانت قد بدأت منذ أن قام حاكم مصر “عمرو بن العاص” بالرد على أمير المؤمنين “عمر بن الخطاب” قائلا “والله لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندى”.

كما أشار خلال التصريحات التي قام بها إلى الإعلام باعتباره لا يلقي بالا إلى العلاقات الإنسانية التي تربط بين البلدين، موضحا أن نحو 3 ملايين من المصريين يعيشون في السعودية وهناك نحو عشرات الآلاف من السعوديين يأتون إلى مصر بانتظام.

وأشار أيضا إلى ما يسعى ابن سلمان للقيام به من تحديث جديد للبلاد، وذلك باعتباره قيادة شابة، حيث يقوم خلال هذه الفترة بالبحث عن ما هو جديد من الملفات اللازمة لذلك التحديث، وبالتالي فإنه قد اختار مصر للخروج إليها كولي عهد، باعتبارها الشقيق الأكبر في العالم العربي للمملكة العربية السعودية.

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