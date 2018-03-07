“التخطيط” تنظم جائزة أفضل موازنة برامج وأداء لعام 2018/ 2019

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة “هالة السعيد” الخاصة بشأن تنظيم جائزة لأفضل موازنة برامج وأداء بين وزارات الدولة المصرية المنوطة بإعداد موازنة البرامج وكذلك الأداء خلال عام 12018/ 2019.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن إطلاق الجائزة جاء في إطار سعي الوزارة على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتميز والجودة بين موظفي الوزارات المختلفة والعمل على تحفيزهم على إعداد الموازنة العامة تبعاً لمنهجية الأداء والبرامج.

Advertisements

وقد صرحت الدكتورة هالة السعيد بأن هناك العديد من المعايير التي تقوم عليها موازنات الأداء والبرامج التي يتم تقديمها إلى الوزارات المختلفة وتستند على مدى الالتزام بإعدادات الموازنة العامة تبعاً للنموذج الموحد لإعدادها، ومدى شمول البرامج في نطاق عمل الوزارة ومدى واقعية المحتوى وارتباطه بالإطار الزمني المحدد لها.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المقدرة للموازنة إلى جانب تضمين الموازنة لمؤشرات الأداء من أجل قياس مخرجات البرنامج والعمل على حصر النتائج الاستراتيجية له خلال موازنة العام المالي الجاري 2018/ 2019.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن “لجنة تحكيم الجوائز” تتكون من خمسة أعضاء من الخبراء في مجال التنمية المستدامة والتخطيط في خارج وداخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأشارت على أن الجائزة سوف يتم منحها على أفضل ثلاث موازنات.

وأضافت على أن الجائزة سوف يتم منحها إلى كل عضو من أعضاء فريق العمل وهي عبارة عن مكافأة مالية إلى جانب تقديم شهادة تقدير ودرع تكريم ووضع أسماء الفائزين وصورهم في لوحة شرفية على أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكذلك على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجدر هنا الإشارة أن وزارة التخطيط قد قامت بعقد مجموعة من ورش العمل إلى جانب مناقشة البرامج والأداء مع الوزارات المختلفة والعمل على ربط استراتيجياتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية خلال عام 2030.

أقرا المزيد الأرصاد الجوية: درجات الحرارة غداً الخميس تصل إلى ذروتها