فوربس: ثروة ناصف ساويرس زادت مليارا و700 مليون جنيه فى آخر 24 ساعة

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تابع موقع مصر 365 التقرير الصادر عن المجلة الأمريكية “فوربس” اليوم حول قائمة أغنياء العالم، وقد احتلت ثروة ناصف ساويرس رجل الأعمال المصري قائمة أغنى أغنياء مصر لعام 2018، بثروة مالية تقدر بحوالي 6,6 مليار دولار أي ما يعادل 116,16 مليار جنيه مصري.

وارتفعت ثروة ناصف ساويرس مائة مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1,7 مليار جنيه مصري، في آخر 24 ساعة لتسجل 6,7 مليار دولار أمريكي اليوم الموافق الأربعاء مقارنة بقيمة ثروته 6,6 مليار دولار مساء أمس.

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وتقوم مجلة “فوربس” بحصر الثروات رجال الأعمال والمستثمرين عن طريق حصر الأصول المملوكة لكل منهم عن طريق الملكية المباشرة لهم في الشركات التي يتم تداولها في البورصات العالمية، أو من خلال حصر الشركات المعلن عنها بشكل رسمي.

وقد دشنت المجلة الأمريكية فوربس خدمة من أجل رصد التتبع اللحظي لثروات رجال الأعمال ليتم إضافتها إلى القائمة السنوية التي يتم رصدها في بداية الأسبوع الأول من شهر مارس لكل عام.

وأعلنت المجلة في أحدث إصدار لها أن صاحب شركة أمازون العالمية “جيف بيزوس” قد تصدر قائمة أغنياء العالم للعام الحالي 2018 بثروة تقدر بحوالي 112 مليار دولار أمريكي.

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