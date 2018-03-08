تعرف على الزيادة الجديدة في اسعار الحديد والصلب

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قررت مصانع الحديد والصلب الرئيسية أن ترفع أسعارها بعد حوالي 5 أشهر من ثابت الأسعار، وتراوحت الزيادة في السعر بين 225 جنيها و 456 جنيها للطن، وذلك تمشيا مع الأسعار القياسية المرتفعة في أسعار الخردة والبيلت، وسوف يبدأ التعامل بالأسعار الجديدة خلال اليوم الخميس.

ووفقًا للأسعار الجديدة ، فإن سعر طن الحديد الذي ينتجه مصنع بشاي أصبح 12 ألفًا و 426 جنيهًا ، وتلك الزيادة تقدر بحوالي 456 جنيهًا للطن ، وسعر الطن في مصنع حديد السويس تقدر بحوالي 12 ألفًا و 175 جنيهًا لتكون الزيادة في السعر حوالي 225 جنيهًا ، وسعر الحديد في مصنع الجارحي وصل إلى 12 ألف و 175 رطل ، بزيادة تصل إلى 225 رطلاً ، وسعر الحديد في مصنع حديد المصريين أصبح 12 ألف و 150 جنيهاً ، بزيادة تصل إلى 350 رطلاً، في حين بلغ متوسط ​​أسعار الحديد ةفي مصانع الدرفلة الصغيرة المتداول 11 ألف و 992 جنيهاً ، بزيادة قدرها 292 رطلاً في المتوسط.

وبحسب الأسعار المتداولة في البورصة العالمية الخاصة بالمعادن ، فإن سعر الطن الواحد من البليت كان حوالي 20 دولارًا منذ بداية الشهر ليصل إلى سعر 560 دولارًا ، في حين كان السعر يقدر بحوالي 530 دولارًا في سبتمبر ، بينما كان سعر الخردة يبلغ 370 دولارًا مقارنة بـ 310 دولارات في سبتمبر.

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