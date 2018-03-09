وزارة التموين: لا مساس بنقاط الخبز، 3.5 مليار جنيه قيمة الدعم شهريأً

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أكد مصدر مسؤول فى وزارة التموين، أن الوزارة طرحت مستحقات شهر مارس من السلع التموينية إلى بقالين التموين، بنسبة 25%، وبتكلفة تبلغ 875 مليون جنيه، مؤكداً على دور شركتي الجملة العامة والمصرية في طرح سلع غذائية بمقدار 3.5 مليار جنيه شهرياً، حيث يتم طرحها على محلات البقالة التموينية على جميع محافظات الجمهورية.

كما أشاد المصدر بالمنظومة الجديدة التي أمر بها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي”، وأن المنظومة تسير بالنظام المحاسبي الاقتصادي، الذي يسعى بكل الطرق للحفاظ على الأموال الخاصة بالدعم، مشيرااً إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة هدفه الأول والأخير هو الإرتقاء بجميع السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن، مؤكداً على أن وزارة التموين تطرح جميع السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة هذا بالإضافة إلى الكثير من السلع الأخرى التي يحتاج إليها المستهلك.

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وعلى جانب آخر أكد مصدر مسؤول من وزارة التموين، إلى موقع مصر 365 أنه لم يتم المساس بقيمة نقاط الخبز الموجودة على البطاقات التموينية، كما أكد أيضاً على أن لوجود لأي تغييرات في عدد الأرغفة المحددة لكل مواطن والتي تقدر ب 5 أرغفة لكل مواطن في اليوم الواحد، و150 رغيف على مدار الشهر، مؤكداً أن نقاط الخبز يتم صرفها على هيئة سلع تموينية.

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