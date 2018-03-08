تصريحات “ترامب” وصدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي يؤديان إلى ارتفاع الدولار

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تابع موقع مصر 365 تحقيق العملة الأمريكية “الدولار” مكاسب كبيرة أمام سلة العملات الرئيسية الستة خلال تعاملات اليوم المالية، بعد بيانات مالية متباينة والتصريحات التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب حول العجز التجاري الأمريكي.

وأوضحت البيانات الامريكية الرسمية اليوم عن ارتفاع عدد “الوظائف الجديدة” المتاحة في القطاع الخاص بنسبة أكبر من التوقعات التي تم إطلاقها خلال شهر فبراير السابق لعام 2018، وهذا يعد دليل على استمرار قوة سوق العمل الأمريكي حتى الوقت الراهن.

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وقد أعلنت “وزارة العمل” بالولايات المتحدة الأمريكية عن اعتزامها إصدار بيانات عن الوظائف الجديدة المضافة إلى الاقتصاد في شهر فبراير السابق، وقد أشارت بيانات اقتصادية منفصلة عن ارتفاع “العجز التجاري الأمريكي” خلال بداية العام الجاري 2018 وبالتحديد خلال شهر يناير السابق على أعلى مستوى في عشر سنوات بسبب هبوط كبير في نسبة الصادرات.

وقد اعلن دونالد ترامب أنه قد تقدم بطلب رسمي إلى دولة الصين لوضع خطة لخفض الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال العام الجاري 2018.

وتسيطر حالة من القلق والترقب من قبل الاقتصاديين والمستثمرين العالميين بشأن قرار الرئيس الأمريكي بشأن فرض رسوم على واردات بلاده من الألومنيوم والصلب وسط العديد من التهديدات التي صرح بها شركاء أمريكا التجاريين و تعهدهم بالرد بالمثل على تلك القرارات الاقتصادية.

وقد ارتفع مؤشر العملة الأمريكية “الدولار” الذي يتم به قياس مدى أداء العملة مقابل سلة العملات الرئيسية الستة بنسبة تصل إلى 0,3% بما يعادل 89,70 دولار أمريكي.

وقد سجلت العملة الأمريكية ارتفاع يعد قوي أمام العملة الكندية بنسبة 1% بعد القرار الصادر من قبل البنك المركزي الكندي الخاص بمعدلات الفائدة دون أي تغيير.

وقد ارتفع الدولار الأمريكي في مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0,06% مسجلاً 1,2396 دولار، كما صعد الدولار أيضا أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0,07% مسجلاً 1,3878 دولار، على العكس من ذلك فقد انخفضت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0,2% مسجلاً 105,8 ين.

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