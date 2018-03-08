غرفة مواد البناء: تباين أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم بالسوق المصري

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تابع موقع مصر 365 تباين أسعار الأسمنت المصري خلال التعاملات الاقتصادية اليوم الخميس حسب التصريحات التي أطلقتها “غرفة مواد البناء” في اتحاد الصناعات المصرية، وقد سجل سعر طن الاسمنت المصنع من شركة صناعات مواد البناء والتعمير سعر ثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهاً.

كما سجل سعر طن الاسمنت التابع إلى “شركة اسمنت حلوان” سعر الطن ثمانمائة وثمانين جنيهاً، أما سعر طن الاسمنت التابع لشركة السويس للأسمنت فقد سجل سعر الطن ثمانمائة وتسعين جنيهاً.

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كما سجل سعر طن الاسمنت التابع للشركة العربية للأسمنت “منتج المسلح” تسعمائة وخمسة عشر جنيهاً، أما سعر طن الاسمنت التابع لشركة لافارج للاسمنت “اسمنت مخصوص” فقد سجل ثمانمائة وخمسة وسبعين جنيهاً.

أما سعر طن اسمنت شركة العريش التابعة إلى القوات المسلحة المصرية فقد سجل سعر الطن ثمانمائة وخمسين جنيهاً، أما سعر طن أسمنت “أسيك المنيا” فقد سجل سعر ثمانمائة وخمسين جنيه، أما سعر طن أسمنت شركة السويدي فقد سجل ثمانمائة وتسعين جنيهاً خلال تعاملات اليوم الخميس.

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