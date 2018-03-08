“الجارحي” يصدر قرار وزاري بتعديل لجان “المنازعات الضريبية”

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تابع موقع مصر 365 نشر قرار صادر عن عمرو الجارحي وزير المالية المصري تحت رقم 129 لعام 2018 الخاص بإعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان “إنهاء المنازعات الضريبية”.

وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري على إعادة تشكيل بعض من اللجان المتخصصة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة في جميع هيئات المحاكم المصرية على اختلاف درجاتها، وكذلك إعادة تشكيل لجان الطعن الضريبي “القيمة المضافة، وضريبة الدخل” بين مصلحة الضرائب المصرية وبين الممولين والعمل على تحديد اختصاصات اللجان.

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كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على جواز صلاحية إلى “رئيس مصلحة الضرائب المصرية” بتحديد أعضاء اللجان الذين يتم الاستعانة بهم لإنهاء المنازعات الضريبية.

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