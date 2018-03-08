تجارة القاهرة: 350 جنيهاً زيادة في أسعار الأسمنت اليوم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة “عبدالعزيز قاسم” حول أسعار الأسمنت والتي قد شهدت زيادة في سعر الطن اليوم بحوالي ثلاثمائة وخمسين جنيهاً.

وأشار أن شركات الأسمنت لم توضح الأسباب التي أدت إلى إدراج تلك الزيادة، على الرغم من أن صناعة الأسمنت داخل الأسواق المصرية لا تقوم بالاعتماد على أي مواد خام يتم استيرادها من الخارج.

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وأضاف عبدالعزيز قاسم أن سعر طن الأسمنت قد تخطى ألف ومائة جنيه مصري بعدما كان يسجل ثمانمائة جنيهاً فقط، كما قامت الشركات المنتجة للأسمنت برفع سعر الطن ولم تقوم الشركات بتبليغ التجار عن الأسباب التي أدت إلى رفع سعر الأسمنت.

وأكد على أن مراقبة أسعار الأسمنت تعد من أدور أجهزة الدولة الرقابية، وليس من اختصاص شعبة مواد البناء حيث أن الشعبة تعد حلقة الوصل ما بين المصنعين والمواطنين فقط، وأشار أنه لا يمكن العمل على رفع هامش الربح حيث أن سعر الطن يتم تحديدها من قبل المصنع مضاف إليه نسبة الربح الذي يصل الأسمنت إلى المستهلك في السوق المصري.

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