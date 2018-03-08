“المالية” تعلن نتائج طرح أذون الخزانة لأجل 182 يوماً وآجل 365 يوماً

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تابع موقع مصر 365 إعلان “وزارة المالية” عن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم الموافق الخميس الثامن من شهر مارس الجاري لعام 2018 حيث سجل أعلى عائد لأذون الآجلة 182 يوماً بنسبة 17,88%، وسجل أقل عائد 17,40%، أما متوسط عائد أذون الخزانة فقد سجل 17,75%.

وقد أوضحت وزارة المالية أن عوائد أذون الخزانة لأجل 182 يوماً قد تم تغطية اكتتاب 2و4 مرة، وأشارت أن أعلى عائد لأذون الخزانة لأجل 356 يوماً قد سجل 16,67% أما أقل عائد فقد سجل 45,16%، أما متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 365 فقد سجل نسبة مئوية بلغت 16,58%، وتمت تغطية الاكتتاب ثلاث مرات.

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