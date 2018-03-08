خبراء الاقتصاد: الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي تعد شهادة ثقة باقتصاد مصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان الخبير المصرفي الدكتور “هشام إبراهيم” تعليقاً على حصول الدولة المصرية على الشريحة الأخيرة من القرض الدولي من قبل “البنك الدولي” بقيمة مليار دولار أمريكي حيث أكد أن الشريحة الثالثة من القرض سوف تعمل على دعم احتياطي النقد الأجنبي بالدولة المصرية، وأشار أنه لا يوجد أي مشكلات في سوق الصرافة المصري إلى جانب أن سعر الصرف خلال الفترة الحالية يعد مستقراً.

وأشار الخبير الاقتصادي أنه منذ تحرير سعر صرف العملة المصرية إلى الوقت الراهن فإن احتياطي النقد الأجنبي في الدولة المصرية في تزايد مستمر، وأضاف أنه لا توجد أي مشروعات قومية قد دخلت إلى مرحلة جني الثمار، وسوف يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي بشكل عام خلال الوقت الراهن بالإضافة إلى ضرورة الوفاء ببعض من “الالتزامات المالية الخارجية”.

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وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير الاقتصادي السفير “جمال بيومي” أن تسلم البنك الدولي الشريحة الأخيرة من القرض الدولي إلى الدولية المصرية والتي بلغت قيمته مليار دولار تعد “شهادة ثقة وحسن سير وسلوك”، وأكد أن الدولة المصرية تمضي في طريقها لتحقيق إصلاحات اقتصادية ناجحة وسليمة، وأشار أن الشريحة الأخيرة من القرض الدولي سوف تعمل على زيادة احتياطي النقد الأجنبي في الدولة المصرية.

ويجدر هنا الإشارة أن الحكومة المصرية مساء أمس الأربعاء قد أعلنت عن تسلمها الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض الدولي من قبل “البنك الدولي” بقيمة مليار دولار أمريكي.

وقد أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية قد تسلمت الشريحة الأخيرة والثالثة من القرض الدولي بقيمة مليار دولار، وقد وافق البنك الدولي في نهاية عام 2015 على منح جمهورية مصر العربية على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقلت منه الدولة دفعتين بقيمة مليار دولار لكل دفعة خلال شهر سبتمبر 2016، وشهر مارس لعام 2017.

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